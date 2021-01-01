قيمة مقدار زكاة الفطر 2021 - 1442 في مصر بالجنيه

الرياض / سما

أعلن مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، الليلة، عن قيمة مقدار زكاة الفطر لهذا العام 2021 بـ15 جنيها كحد أدنى عن كل فرد.

وذكر المفتي علام في بيان صحفي تابعته وكالة سما الإخبارية أن "هذا المبلغ جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عنه لمن أراد".

ولفت أن "دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب، تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك".

وقال مفتي الجمهورية المصرية إن "قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوغرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه أغلب قوت أهل مصر".

مقدار صدقة الفطر في مصر 2021:

ونوه علام في سياق حديثه إلى أنه "يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر".

وناشد المفتي علام المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ويقترب عيد الفطر في مصر والبلدان الإسلامية، حيث يعيش المواطنون أوضاعا صعبة غير مسبوقة، وذلك بالنظر إلى الإغلاقات المستمرة الناتجة عن تفشي الوباء.