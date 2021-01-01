شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 16 كاملة بطولة حمادة هلال

القاهرة / سما

مشاهدة رابط مسلسل المداح الحلقة 16 كاملة بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وأحداث مفاجئة وغير متوقعة شهدتها الحلقة السابقة ومن المرجح أن تكون كذلك بأحداث اليوم السادس عشر من شهر رمضان.

مسلسل المداح الحلقة الماضية دخلت الفنانة نسرين طافش في صراع مفاجئ مع شقيقتها منال، وذلك بسبب الأعمال التي وضعتها لها، لعدم زواجها من صابر المداح "حمادة هلال"، والدخول في بعض الصراعات

من أبرز الصراعات وصية والدها التي ذهبت للمحامي الخاص بهم بدون معرفتها، كما تضمنت الأحداث، كشف صابر لشقيقه "حسن" تفاصيل التحاليل الجديدة التي أجرتها والدته، وهو ما تطلب إجراء عملية جراحية شديدة.

كما شهدت أحداث مسلسل المداح فضح رحاب لشقيقتها "منال" أمام صابر، ومحاولة المحامي سمير أبو المجد الذي يقوم بدوره محسن منصور الإيقاع بصابر المداح بطل المسلسل بالدخول في صفقة مشبوهة.

وتدور أحداث مسلسل المداح حول صابر المداح وهو رجل متدين ومحبوب تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأساً على عقب خلال الأحداث وتبدأ الصراعات وتتزايد.

مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل المداح الحلقة 16 نبثها لكم كاملة لكم متابعينا في كل مكان مع المسلسل المصري القوي الذي ينافس ضمن ماراثون الأعمال الفنية الرمضانية هذا العام 2021 ولكنه يحقق نجاحات متتالية مع تزايد نسب المشاهدة.