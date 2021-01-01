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شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16 كاملة مصطفى شعبان

الأربعاء 28 أبريل 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16 كاملة مصطفى شعبان



القاهرة / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16 كاملة مصطفى شعبان وعمرو سعد السادسة عشر نعرضها لكم متابعينا في كل مكان طيلة شهر رضمان المبارك 2021 بكافة الوسائل الإلكترونية المتاحة.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة السابقة شهدت قيام زاهي العتال بإذلال نجلاء الى أدنى مستوى وبعد أن انتهى منهى يرميها هو ورجاله في الشارع وتنقذها امرأة ليأخذوها الى المستشفى ويتم الكشف على أنه تم الاعتداء عليها.

عنتر يستغل الظروف ويذهب الى والد فاتن ويطلب يدها وأنه لن يقترب منها أحد بعد الذي جرى لها، ووالد فاتن يتردد كثيراً إلا أن عواطف تقنعه أن هذا أفضل خيار لهم بعد الذي حدث، ولكن فاتن ترفض عنتر.

وتخبر فاتن والدها أنها مظلومة وأنه تم خداعها وعليهم أن يصدقوها، ولكن والدها يصمم على تزويجها لعنتر، وروان تتفاجأ بعد أن يخبرها سفينة أن كل شيء انتهى بحياته وأن صديق عمره خانه وأيضاً حب حياته أيضاً انتهت.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16: اضغط هنا

 وتقول له روان أنها ستبقى الى جانبه دائماً، وسفينة يحاول أن يجد خيوط للحقيقة ويحقق مع سعيد ويريد أن يعلم منه من أين أتت الممنوعات وهل هي أم بسنت من أعطته اياهم، ولكن سعيد ينكر هذا الأمر.

غالي يقوم بخطف روان والتي تتعصب عليه كثيراً وتطلب منه أن يطلقها وإلا لن يحدث له خير; فيرد عليها أنها لن تخرج من عنده إلا كانت ميتة فقط، بعد ذهاب سفينة الى الضابط والذي لا يزال يسأله في كل مرة عن مكان عطية.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16 نعرضها لكم كاملة طيلة شهر رمضان 2021 مع نخبة من نجوم الفن والدراما المصرية تجدونها هنا بكافة الوسائل الالكترونية المتاحة في نشر المقاطع وحلقات المسلسلات كاملة.

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