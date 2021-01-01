  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

الأربعاء 28 أبريل 2021 05:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون



رام الله/سما/

 لا يزال الخلاف «الفتحاوي» الداخلي قائماً، وتحديداً على خلافة عباس، إذ يرى فريق أن الانتخابات ستُفقد «فتح» الكثير من مكاسبها، وستُعزّز أشخاصاً بعينهم داخل الحركة، وهو ما كشفته مصادر "للأخبار" قالت إن عضو «اللجنة المركزية» لـ«فتح»، جبريل الرجوب، لا يزال مصرّاً على إجراء الانتخابات في موعدها، فيما يعارضه عزام الأحمد وماجد فرج اللذان يجدان أن الانتخابات تعزّز مكانة الرجوب ليكون خليفة لعباس الذي يبلغ من العمر 85 عاماً.

ويميل عباس إلى رأي الأحمد وفرج اللذين قدّما تقارير خلال الأسابيع الماضية، تشير إلى أن وضع حركته سيكون أدنى من التوقّعات بسبب مشاركة ثلاث قوائم باسمها، مقابل تعزُّز فرص فوز «حماس»، إضافة إلى سيطرة القيادي  محمد دحلان، على أصوات كبيرة من حصة «فتح» في قطاع غزة أكثر مما هو متوقّع.

#فتح #الانتخابات الفلسطينية #حماس #جبريل الرجوب #قطاع غزة #الانتخابات الرئاسية الفلسطينية #محمد دحلان #البرغوثي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

اسعار العملات مقابل الشيكل

واللا العبري: إسرائيل تبلغ 13 دول أوروبية بأنها لن تتدخل بالانتخابات الفلسطينية

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

عزام الأحمد: "حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة"!

قصة أغرب حكم إعدام نفذه "عشماوي" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

انت

الرئيس عباس غاضب: صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

الأوروبيون قدموا اقتراحا بشأن اجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

جيش الاحتلال: سقوط صاروخين داخل قطاع غزة

"الجهاد الاسلامي" تعلن عدم مشاركتها في اجتماع مناقشة ملف الانتخابات التشريعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية