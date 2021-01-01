  1. الرئيسية
  2. صحة

رقم مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc في رمضان 2021 مصر والمغرب والدول العربية

الأربعاء 28 أبريل 2021 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc في رمضان 2021 مصر والمغرب والدول العربية



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في جميع الدول العربية، رقم برنامج مهيب ورزان في شهر رمضان 2021 الذي يعرض يوميا في الشهر الفضيل على شاشة قناة إم بي سي مصر (mbc masr) بعد الإفطار.

ويمكن لك المشاركة في برنامج مسابقة مهيب ورزان من خلال الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو إرسال رسالة قصيرة إليه، من خلال الإجابة على السؤال الذي يتم طرحه في ختام الحلقة اليومية.

وقالت رزان مغربي: طبعا كل يوم عندنا مسابقة جائزتها 200 ألف جنيه، حيث يحصل النجم الذي يشارك من داخل الاستيديو على مبلغ 100 ألف جنيه ويتبرع بها لإحدى الجهات الخيرية التي يتم اختيارها في وقت لاحق.

وأشارت مغربي الذي اشتهرت من خلال برامج المسابقات في هذا الشهر إلى أن المشترك الذي يتصل على رقم برنامج مهيب ورزان يحصل على مبلغ 100 ألف جنيه لصالحه بشكل مباشر دون مقابل.

رقم برنامج مهيب ورزان:

رقم برنامج مهيب ورزان في رمضان من مصر: 95451. رقم برنامج مهيب ورزان في رمضان من المغرب: 9229 حيث عليك إرسالة رقم الإجابة الصحيحة للدخول على سحب جائزة 100 ألف جنيه يوميا

وكان سؤال الحلقة المنصرمة من برنامج رزان ومهيب حول النهر الأطول حول العالم، حيث تصدرت محركات البحث هذه العبارت وتنوعت الاختيارات أمام المشاهد بين النيل والمسيسبي والأمازون.

ويحظى برنامج مهيب ورمضان في رمضان بمتابعة كبيرة على الصعيد العربي أجمع، إذ يسعد المتابعون حال وجدوا جوائز نقدية يحصلون عليها مقابل الاشتراك والاتصال عبر الهاتف.

#مهيب ورزان #رزان ومهيب #مهيب ورزان في رمضان #رقم مسابقة مهيب ورزان #رقم مهيب ورزان #إم بي سي #MBC مصر #برنامج مهيب ورزان #سؤال مهيب ورزان #مصر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

رقم مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc في رمضان 2021 مصر والمغرب والدول العربية

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

دعاء اليوم السادس عشر رمضان - دعاء 16 رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

هآرتس: إسرائيل تلقن "جنيف" درساً في مفهوم "المساواة للجميع".. ما عدا الفلسطيني!

الجيش الاسرائيلي يتأهب على حدود غزة والضفة خشية تأجيل الانتخابات الفلسطينية

فلسطين

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

فليم الهدية

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية