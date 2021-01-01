رقم مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc في رمضان 2021 مصر والمغرب والدول العربية

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في جميع الدول العربية، رقم برنامج مهيب ورزان في شهر رمضان 2021 الذي يعرض يوميا في الشهر الفضيل على شاشة قناة إم بي سي مصر (mbc masr) بعد الإفطار.

ويمكن لك المشاركة في برنامج مسابقة مهيب ورزان من خلال الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو إرسال رسالة قصيرة إليه، من خلال الإجابة على السؤال الذي يتم طرحه في ختام الحلقة اليومية.

وقالت رزان مغربي: طبعا كل يوم عندنا مسابقة جائزتها 200 ألف جنيه، حيث يحصل النجم الذي يشارك من داخل الاستيديو على مبلغ 100 ألف جنيه ويتبرع بها لإحدى الجهات الخيرية التي يتم اختيارها في وقت لاحق.

وأشارت مغربي الذي اشتهرت من خلال برامج المسابقات في هذا الشهر إلى أن المشترك الذي يتصل على رقم برنامج مهيب ورزان يحصل على مبلغ 100 ألف جنيه لصالحه بشكل مباشر دون مقابل.

رقم برنامج مهيب ورزان:

رقم برنامج مهيب ورزان في رمضان من مصر: 95451. رقم برنامج مهيب ورزان في رمضان من المغرب: 9229 حيث عليك إرسالة رقم الإجابة الصحيحة للدخول على سحب جائزة 100 ألف جنيه يوميا

وكان سؤال الحلقة المنصرمة من برنامج رزان ومهيب حول النهر الأطول حول العالم، حيث تصدرت محركات البحث هذه العبارت وتنوعت الاختيارات أمام المشاهد بين النيل والمسيسبي والأمازون.

ويحظى برنامج مهيب ورمضان في رمضان بمتابعة كبيرة على الصعيد العربي أجمع، إذ يسعد المتابعون حال وجدوا جوائز نقدية يحصلون عليها مقابل الاشتراك والاتصال عبر الهاتف.