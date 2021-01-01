شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر وجميع الدول العربية، رابط مشاهدة مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بدون إعلانات مع بدء العرض الرسمي مساء اليوم الأربعاء على القنوات الناقلة حصريًا.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى عرضت الساعة الواحدة صباح 16 رمضان 2021 بدءًا من قناة (on) الحمراء المفتوحة عبر النايل سات، فيما يتواصل العرض اليومي على أربع محطات أخرى.

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وحصلت قناة روتانا خليجية والتلفزيون المصري والحياة على حقوق بث مسلسل كوفيد 25، إذ يطل النجم يوسف الشريف في النصف الثاني من الشهر الفضيل بعمل درامي مميز كما الموسم الماضي.

وواجه كوفيد 25 موجة انتقادات قبل عرضه وذلك بسبب الاسم الذي يحمله كونه يرتبط بالجائحة الصحية التي لا تزال تجتاح العالم بأسره، فيما أشاد منتجون وفنانون بهذا الإنتاج الفني الفريد.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1: اضغط هنا أو اضغط هنا

ونشر يوسف الشريف مقطع فيديو عبر تويتر هنأ من خلاله متابعيه بشكل متأخر بحلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أنها جاءت بهذا التوقيت نظرا لبدء عرض مسلسل كوفيد 25 بعد منتصف الشهر.

وقال الشريف : "انتظرونا في مسلسل كوفيد 25 من انتاج سينريجي واخراج أحمد نادر جلال"، فيما تضمن الفيديو الذي بلغت مدته نحو ثلاث دقائق مداخلات لجميع نجوم هذا المسلسل الجديد.

وأعربت المخرجة انجي علاء عن أملها بأن يستمتع الجمهور مع بدء مشاهدة مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى وجميع الحلقات، لافتة إلى أن كتابة هذا العمل عبارة عن رحلة شاقة جدا وممتعة بنفس الوقت.