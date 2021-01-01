شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 16 كاملة مع عماد فراجين

عمان / سما

نضع بين أيديكم متابعي موقع سما في كل مكان برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 16 كاملة مع عماد فراجين محمد الطيطي ونجوم الفن الكوميدي الساخر يوميا في رمضان 2021 بعد عرضها على يوتيوب وصفحة الفنان.

الحلقة السابقة من برنامج وطن ع وتر بعنوان يا ارض انشقي وابلعيني، احتوت على مشاهد كوميدية حول حياة عائلة كاملة يكون فيها أبو الفراجين الابن وتبدأ بمناوشات بين الاب وابنه والأم وابنتها حول التصرفات اليومية لهم.

وكان الفنان الكوميدي الفلسطيني الشهير عماد فراجين، قد أعلن عن مواعيد بث مسلسل وطن ع وتور 2021 خلال شهر رمضان المقبل على قناة رؤيا الفضائية طيلة شهر رمضان المبارك، ضمن ساعة كوميدية بعد الإفطار مباشرة.

واوضح فراجين أن مسلسل وتر ع وتر يعرض في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القدس والعاصمة الاردنية عمان والسعودية، والساعة 8:00 بتوقيت مصر ولبنان وسوريا كما يعاد في تمام الساعة 12 مساء والساعة الثامنة صباحا.

برنامج وطن ع وتر 2021 من بطولة عماد الفراجين، يظهر على شاشة رؤيا ومنصاتها المختلفة المميزة في وسائل التواصل الاجتماعي والمباشر، كما تبث بعدها مباشرة على قناة الشركة المنتجة على يوتيوب وصفحة الفنان فيسبوك.

وتعرض قناة رؤيا برنامج وطن ع وتر مع عماد فراجين ضمن ساعة كوميديا بعد الإفطار، حيث يحصد البرنامج الفكاهي أعلى المشاهدات في السنوات المنصرمة، الأمر الذي أدى إلى مواصلة عرضه على الشاشة الأردنية.

برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 16 كاملة نستعرض أحداثها يوميا ونبثها إليكم عقب إطلاق مدفع الإفطار لإضافة الفكاهة اليومية على وجوه متابعينا بعد أن حصد عشرات آلاف المشاهدات بشكل يومي بكافة المنصات.