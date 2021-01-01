شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 16 كاملة

دمشق / سما

نبث إلى متابعي موقع سما في الشرق الأوسط والعالم العربي مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 16 كاملة مع نجوم الدراما المشهورين بسام كوسا كاريس بشار سلوم حداد وأحداث جديدة نستعرض أبرزها في هذا المقال.

الأحداث الماضية من مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني، خديجة لا زالت على قرارها بأن تتطلق من عمران وتعيش حياتها كما تريد وتتزوج وتنجب الاطفال، وخاصة أنها عانت مع عمران كثيرا والان لا تستطيع احتمال المزيد.

وتتخذ خديجة هذا القرار بعد أن تبين ان عمران السبب بعدم انجابها، فهل سيطلقها عمران فعلا أم أن الامر هذا مرفوض عنده وغير قابل للنقاش، ويتبين أيضا أن شحادة كذب على صابر والبقية بقيمة الاموال التي بحوزته وانكشف أمره.

هل حقا لم يأخذ صابر المال ام انه وجده وأخذه معه وخبأه عن شحادة وهل سيكون هذا الامر هو السبب بفض الشراكة بينهم واخبار شحادة الشرطة عن مكانهم، ام انه صابر سيوزن الامر ويفكرون بحل يرضي جميع الاطراف.

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أمينة تشعر بالسعادة من موضوع المعجب الخفي، والتي لا تدري من يكون وستظن أنه شاب من ذوي حسب ونسب من سكان الحارة التي يعيشون بها، فهل ستكتشف ان شحادة هو الذي يرسل لها هذه الرسائل وكيف ستتصرف.

بيت عمران أصبح مليئا بالأسرار والحكايات، وخاصة مع قمر التي لا زالت تقرأ الرسائل التي أعطاها إياها راضي، فهل سيغير هذا الامر شيئا في حياتها وهل ستطلب هي ايضا الطلاق لتتزوج من راضي الذي كان حبها الاول.

نستعرض إليكم متابعينا أحداث جديدة من مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 16 ونبثها إليكم مباشرة عقب عرضها على القناة الناقلة طيلة شهر رمضان المبارك 2021 وتجدون جميع حلقات المسلسل وأحداثه هنا.