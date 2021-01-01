متى موعد تاريخ أول أيام عيد الفطر 2021 في فلسطين والدول العربية

القدس المحتلة / سما

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية مقرها القدس، عن عدد أيام شهر رمضان مع موعد أول أيام عيد الفطر 2021 - 1442 في فلسطين وعدد من الدول العربية التي بدأت الصيام بالتزامن معها.

وقالت الجمعية الفلكية في بيان صحفي إن الحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية الفلسطينية تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1442 هجرية سيولد يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو/آيار 2021 الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لفلسطين.

وأضافت : "لكنه لن يشاهد في هذا اليوم من أي منطقة في العالم العربي والإسلامي، وستكون رؤيته مستحيلة، وبالتالي يكون يوم الخميس الموافق 13 مايو/ آيار هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد".

تاريخ عيد الفطر 2021:

وبينت الجمعية استحالة رؤية الهلال ستكون بسبب حدوث الاقتران المركزي وولادة الهلال خلال ساعات الليل، وهو ما يعني ان رؤية الهلال ستكون مستحيلة من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا وأوروبا واسيا استراليا، كما ستكون رؤية الهلال غير ممكنة من الأمريكيتين.

وتابعت الجمعية الفلكية إنه "في يوم الأربعاء الموافق 12 مايو/آيار من المتوقع أن يشاهد هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوبات من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا ومعظم قارة أسيا و أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية".

وأشارت الجمعية في البيان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن يوم الخميس الموافق 13 مايو/ أيار يكون هو أول أيام عيد الفطر السعيد في فلسطين.

