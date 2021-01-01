جيش الاحتلال: سقوط صاروخين داخل قطاع غزة

غزة/سما/

دوت صفارات الإنذار بعيد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، في كيسوفيم ، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال" متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق فاشل لقذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة سقطتا داخل القطاع.

وذكر موقع "يديعوت هشيتخ" أن الصاروخين سقط بعد إطلاق صافرات الإنذار في كسيوفيم، حيث تبين أنهما سقطا في منطقة مفتوحة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.