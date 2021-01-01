  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صفارات الانذار تدوي في كيسوفيم

جيش الاحتلال: سقوط صاروخين داخل قطاع غزة

الأربعاء 28 أبريل 2021 12:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: سقوط صاروخين داخل قطاع غزة



غزة/سما/

دوت صفارات الإنذار بعيد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، في كيسوفيم ، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال" متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق فاشل لقذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة سقطتا داخل القطاع.

وذكر موقع "يديعوت هشيتخ" أن الصاروخين سقط بعد إطلاق صافرات الإنذار في كسيوفيم، حيث تبين أنهما سقطا في منطقة مفتوحة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

الجدير بالذكر أنم تم إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة مؤخرا باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ردا عل الإجراءات الإسرائيلية والاعتداءات على المقدسيين والمسجد الأقصى.


 وأفادتا مصادر عبرية أن الدبابات الإسرائيلية تتمركز الآن على حدود قطاع غزة.

يتبع..

#صفارات الانذار #صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس

اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب 2021 أدعية 15 رمضان

المنسق يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس

عزام الأحمد: "حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة"!

الأخبار الرئيسية

"الجهاد الاسلامي" تعلن عدم مشاركتها في اجتماع مناقشة ملف الانتخابات التشريعية

وجه رسالة للرئيس.. قيادي بحماس عن تأجيل الانتخابات: أكثر القرارات خطورة ويفتح الأبواب نحو المجهول

حماس تعقب على تصريحات الأحمد بشأن الانتخابات: تضليل واضح وتحريف مرفوض

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية