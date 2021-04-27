شاهد.. سبب وفاة صاحب عربات شاهي أبو وليد وآخر ظهور في السعودية

الرياض / سما

أعلنت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل سبب وفاة صاجب عربات شاهي أبو وليد الشهير الذي نعاه العشرات من النشطاء والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن سبب وفاة ابو وليد جاء بعد معاناة الأسابيع المنصرمة مع فيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 63 عاما عقب رحلة علاجية في المشافي السعودية الفترة الأخيرة.

ووفق ما ورد عبر الحساب الرسمي الذي يحمل اسم موجز السعودية الموثق على موقع تويتر : "وفاة صاحب عربات شاهي أبو وليد بفيروس كوفيد 19 عن عمر 63 سنة"، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وقال ابو الوليد خلال استضافة له على قناة إم بي سي: علمتني دنيتي أنكم أنتم رأس المال والتسامح وأن أكون شيئا بين الناس وأكون ذي قيمة اجتماعية وأنام مرتاح.

#وفاة_ابو_وليد



لاحول ولا قوة الا بالله ،،

انا لله وانا الية راجعون ،، الله يرحمه ويغفرله يارب ويصبر اهله على ماصابهم ???? pic.twitter.com/7dELdyVKN9 — صالح القدير (@90skadir) April 27, 2021

وفاة ابو وليد:

وأضاف أبو وليد: كي أنام محترم روحي والصدق مع الله سبحانه وتعالى وأشتري أفضل ما في السوق لأقدمه للناس هذا السر الذي يدفع الناس إلى الاقتراب مني ومحبتي.

وأشار إلى أن الصدق مع نفسه هو سبب نجاحه، لافتا إلى أنه يتعامل مع الناس كافة بمستوى واحد ويرى نظرة الإعجاب منهم نتيجة حسن المعاملة التي يجدونها في كل المواعيد والأوقات منه.

ويملك أبو وليد شعبية واسعة في الشارع السعودي على وجه الخصوص، إذ بلغت شهرته الحد الأعلى عقب ظهوره في مقاطع فيديو مع المشاهير وكذلك القنوات الفضائية العربية الكبرى.