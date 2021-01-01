"وطن للمستقلين" تكشف عن سيناريو لإجراء الانتخابات في حال قررت السلطة تأجيلها

غزة /سما/

نفى مدير الحملة الانتخابية لكتلة "وطن للمستقلين"، نشأت الأقطش، اليوم الاثنين، يوجد أي قرار رسمي حتى اللحظة بتأجيل إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنها ستُجرى في موعدها.

وقال الأقطش في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، "السبب الحقيقي وراء الترويج لتأجيل الانتخابات هو أن حركة فتح اكتشفت أنها في هذه المرة لن تخسر فقط فوزها في الانتخابات بل ستخرج من المشهد السياسي وخاصة بعد انقسامها لعدة قوائم انتخابية".

ولفت إلى أن التحجج بعدم إجراء الانتخابات ما لم تُجرى في القدس هو "عذرُ أقبح من ذنب"، مضيفًا "منظمة التحرير وقيادة السلطة هي من وقعتا على اتفاقية (برتوكول الانتخابات) في القدس والذي ينص على إجرائها في صناديق البريد الإسرائيلية".

وكشف الأقطش عن وجود سيناريو في حال أعلن الرئيس تأجيل الانتخابات، موضحًا أن هذا السيناريو يتمثل في إبلاغ عدة كتل من المستقلين بالاستمرار بحملاتها الانتخابية وإجراء الانتخابات وإعلان فوز القوائم كاملة في التشريعي واحتلاله وإعلان هذه القوائم تمثيلها للشعب الفلسطيني، وعدم الاعتراف بشرعية أحد بعد ذلك.