شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 15 كاملة بطولة حمادة هلال

القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل المداح الحلقة 15 كاملة بطولة حمادة هلال اليوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وأحداث جديدة تشهد تزايد الصراع والأزمة بين الشخصيات وخاصة نسرين طافش بدور رحاب مع شقيقتها منال.

مسلسل المداح الحلقة السابقة شهدت صراع وازمة بين رحاب وشقيقتها منال التي تقدمها دنيا عبد العزيز، بعد اكتشاف رحاب ان شقيقتها قامت بأعمال سحر لها ووضعتها في غرفتها من اجل ابعاد صابر عنها خاصة انها تحبه.

بالإضافة لازمة بينهما بسبب وصية والدهما غالب الذي قام بدوره الفنان جمال عبد الناصر، كما شهدت الحلقة ايضا كشف صابر لشقيقه حسن ويقوم به خالد سرحان تفاصيل التحاليل الجديدة التي أجرتها والدته حنا سليمان.

نتائج التحاليل والفحوصات الطبية لشقيق بطل المسلسل حسن تتطلب إجراء عملية جراحية شديدة، والذي ظهر أيضاً فضح رحاب لشقيقتها “منال” أمام صابر المداح، وفي انتظار أحداث ووقائع جديدة أكثر إثارة وتشويقا.

وينتظر عشاق الدراما الوطنية مسلسل المداح في كل مكان حول العالم وخاصة في مصر ومن المتوقع أن يصبح المسلسل من أهم المسلسلات متابعة في الوطن العربي والشرق الأوسط وله متابعين في الكثير من انحاء الدول.

ويعرض المسلسل المصري المداح يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في 10 مساء على النهار دراما و4 عصرا اعادة ثانية في اليوم التالي على ذات القناة في شهر رمضان المبارك 2021.

مسلسل المداح الحلقة 15 نعرضها لكم متابعينا في كل مكان فور نقلها بث مباشر عبر القناة الناقلة بث مباشر حصريا قناة النهار، ونستمر في وضعها بين ايديكم عقب بثها طيلة شهر رمضان 2021 ونجوم الفن المصري,