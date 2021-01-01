دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب 2021 أدعية 15 رمضان

الرياض / سما

تصدر دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، الليلة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالتزامن مع انتصاف الشهر الفضيل في العديد من الدول الإسلامية التي بدأت الصيام في نفس التوقيت معا.

ونشرت وسائل إعلام عربية دعاء 15 رمضان مكتوب، إذ يفضل المتابعون القراءة من خلال الموقع الإلكتروني مباشرة بدون أي تحميل وغيرهم يرغبون في الاستماع والمشاهدة للأدعية والأذكار.

دعاء يوم 15 رمضان 1442:

اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا،

نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي،

وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها، أسألك أن تتقبل دعواتي، وأن تقضي حاجاتي، اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فاقسم لي الخير فيها، واختم لي من فضائلك، اللهم اجعل اسمي

في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله.

يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة،

والطف بنا، وأجرنا من النار، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

اللهم تقبل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنا.

ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي،

وانصرني على من بغى علي،رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك مطواعاً، إليك مخبتاً أواهاً منيباً.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2021:

اللهم إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، واغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني

فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة فى قلوب المؤمنين.

اللـهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم اجعل لي فيه الى مرضاتك دليلاً، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلاً، واجعل الجنة

لي منزلًا ومقيلًا، يا قاضي حوائج الطالبين.

اللـهم اجعلني فيه محبًا لأوليائك، ومعاديًا لأعدائك، مستنًا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين.

اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وانزل عليَ فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك،

واسكني فيه بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللـهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، ويسر أموري فيه من العسر إلى اليسر،

اللـهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه ب

تقوى القلوب، يا مقيل عثرات المذنبين.

اللـهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهر قلبي،

من غياهب التهمة، يا رحيمًا بعباده المؤمنين.

اللـهم إني أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن

أطيعك ولا أعصيك، يا جواد السائلين.

يشار إلى أنه لم يرد في السنة النبوية دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان، إنما وفق ما ورد فإنه لا حرج من الدعاء بهذه الأدعية وغيرها طوال أيام الشهر الفضيل.