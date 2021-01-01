شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 15 كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب ريم عبدالله

الرياض / سما

يستمر برنامج رامز عقله طار الحلقة 15 كاملة مع رامز جلال 2021 بدون إعلانات باستدراج المشاهير من الفنانين ونجوم كرة القدم وغيرهم لعمل مقالب كوميدية ساخرة مع الفنان المصري الذي يثير الغضب والجدل كل عام.

رامز عقله طار الحلقة السابقة كان الضحية نجم كرة القدم للنادي الأهلي ومنتخب مصر محمد هاني؛ وهو اللاعب الذي تم تصعيده للفريق الأول في عهد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي.

وظل رامز يتحدث عن النجم محمد هاني جيدًا طوال تعليقه على الحلقة قبل بداية المقلب، مؤكدًا أنه صنع مكانة لنفسه بسرعة، حيث يعتبر جلال من مشجعي ومحبي النادي الأهلي، كما أظهره في العديد من المناسبات.

ظهر على محمد هاني ثبات انفعالي شديد، ولم يتلفظ بأي لفظ خارج طوال المقلب داخل الكبسولة، وحافظ على هدوئه ومحاولة تهدئة من حوله، ورفض بشدة الهبوط في حمّام السباحة من على ارتفاع شاهق يقدر بـ 13 مترا.

وعندما أجبره طاقم العمل على القفز من كبسولة المقلب الأساسي لبرنامج رامز عقله طار، اكتشف أن رامز جلال سبب كل ذلك وتفاجأ كثيرا، طلب فقط الخروج من المكان، بعد أن غضب مما فعله به طيلة الحلقة.

وبعد تهدئة محمد هاني من قِبل جلال سأله عن سبب الغمزة التي قام بها فى إحدى المباريات، وحكى محمد هاني أن لاعب حارس المرمى البرازيلي كان يحاول توجيهه للعب في اتجاه معين، وهو ما جعله يقوم بهذه الحركة.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 15 مع الفنان صاحب الـ 48 عاما المشهور بمقالبه العنيفة بالنجوم والمشاهير، يستمر بمقالبه ومع ضحية جديدة نتعرف عليها اليوم الخامس عشر من رمضان على قناة ام بي سي مصر.