بث مباشر .. تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة على نايل سات 2021

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في جميع الدول العربية وأنحاء العالم، تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة الجديد 2021 beIN SPORTS بث مباشر؛ لمشاهدة آخر الأخبار الرياضية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

تردد بي ان سبورت الاخبارية 2021 على النايل سات تغير خلال الفترة الماضية، إذ يمكن ضبطه الآن من خلال البيانات المرفقة في الفقرة التالية وفق ما ورد عبر الموقع الإلكتروني لشبكة القنوات القطرية الرائدة.

تردد بي ان سبورت الاخبارية الحالي هو كما هو موضح: 12604، معدل استقطاب الموجة أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3، إشارة إرسال البث DVB-S2، معدل تردد الموجة 8PSK.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه فور ضبط بي إن سبورت الإخبارية من خلال هذا التردد، يتم تنزيل باقة قنوات معا يمكنك حذها بالريموت في وقت لاحق، وهي القناة السابعة والأولى والثانية والرابعة المشفرة أي لا تعمل.





تردد beIN SPORTS الإخبارية:

ويتضمن جدول بث بي إن سبورت الاخبارية خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة العديد من البرامج الرياضية بالإضافة إلى نشرات مفصلة وأخرى سريعة لمدة 90 ثانية على رأس كل ساعة في النهار والليل.

ويبرز من الجدول الجديد لليوم الحالي قرعة بطولة كأس العرب 2021 التي تجري في دولة قطر بحضور افتراضي لكل ممثلي المنتخبات العربية التي تعتزم المشاركة في المنافسات خلال شهر سبتمبر القادم.

ويُمكن مشاهدة قرعة كأس العرب عبر ضبط تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية أو متابعة البث المباشر المجاني المتوفر على منصة يوتيوب بالإضافة إلى العديد من المواقع الرياضية العربية المختلفة.