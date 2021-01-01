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رابط مشاهدة مباراة السد وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا 2021

الإثنين 26 أبريل 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة السد وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا 2021



طهران / سما

نعرض لمتابعينا الكرام بكل مكان رابط مشاهدة مباراة السد القطري وفولاد خوزستان الإيراني بث مباشر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

مباراة فولاد خوزستان والسد مباشر اليوم الاثنين تقام على ستاد مرسول بارك في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن ستجري المباراة بدون حضور جماهيري كما يحدث في كال أنحاء العالم بسبب استمرار الجائحة.

ويتصدر نادي النصر ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للسد و5 لفولاد ونقطة للوحدات، ويطمح السد في تحقيق الفوز في هذه المباراة لتأكيد حصوله على أحد المركزين الأول والثاني.

ويخوض السد مباراة القمة أمام النصر في الجولة الأخيرة، وقال تشافي هيرنانديز: المباراة ستكون صعبة للغاية أمام فريق فولاد، نحن نعرفهم جيداً، وقد تعادلنا معهم في المباراة السابقة، وهم يستغلون الكرات الثابتة.

رابط مباراة فولاد خوزستان والسد مباشر: اضغط هنا

في المقابل قال جيسوس خافيير نوبل مدرب فولاد خوزستان: المباراة مهمة جداً، وهي مصيرية لكلا الفريقين، وستكون مثل النهائي بالنسبة لنا.. الفائز سيكون الأقرب للتأهل بغض النظر عن بقاء جولة واحدة على المنافسة.

وأردف: السد فريق قوي ويضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة العالية في البطولات الكبرى، ويضم العديد من اللاعبين المميزين، كما أنهم يمتلكون مدرب معروف عالمياً، لكننا لن نستسلم وسوف نجعل الأمور صعبة عليهم.

مباراة فولاد خوزستان والسد بين الفريقين الأسيويين تشمل مباريات الوحدة الإماراتي وبرسيبوليس الإيراني، وتركتور سازي تبريز الإيراني وباختاكور الأوزبكستاني، والقوة الجوية العراقي مع الشارقة الإماراتي.

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