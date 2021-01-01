رد فعل لاعبي برشلونة بعد تعثر أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

تلقى برشلونة هدية ثمينة من أتلتيك بيلباو، وذلك بعدما نجح الفريق الباسكي في التغلب على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني.

وبات أتلتيكو مدريد مهدداً بفقدان الصدارة لصالح برشلونة، إذا تمكن هذا الأخير من الفوز على غرناطة يوم الخميس القادم، وهو ما سيجعل للمواجهة المرتقبة بين الروخي بلانكوس والبارسا أهمية كبرى، خاصة وأنها ستقام قبل 3 جولات من النهاية.

وبحسب برنامج “التشرينجيتو” الإسباني، فإن لاعبي برشلونة احتفلوا كثيراً بالهدف الذي أحرزه إينيجو مارتينيز في مرمى أتلتيكو مدريد، وبات لديهم إيمان قوي بأنهم سيُتوجون بلقب الدوري الإسباني في آخر المطاف.

وأضاف البرنامج نفسه، أن لاعبي برشلونة ممتنون لأتلتيك بيلباو بإسقاطهم لأتلتيكو مدريد، لكنهم شددوا فيما بينهم على أن المسابقة لم تنتهِ بعد، إذ يتعين عليهم الفوز بالمباريات المتبقية، أو الأقل، الفوز بخمسة مباريات وإحراز التعادل ضد أتلتيكو مدريد في الكامب نو.

يذكر أن برشلونة لديه مباراة مؤجلة ضد غرناطة، وسيلعبها يوم الخميس القادم، كما أن الروخي بلانكوس والبارسا سيتواجهان في الثامن من شهر مايو القادم بملعب الكامب نو.