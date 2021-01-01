شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 14 كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

مسلسل موسى الحلقة 14 كاملة مع النجم محمد رمضان تزداد فيها الإثارة مع ظهور الفنانة سمية الخشاب في الأحداث وانخراطها وبدء اعجابها بالبطل وتقوى العلاقة بينهما شيئا فشيئا وأحداث مهمة أكثر إثارة وتشويقا.

في مسلسل موسى الحلقة السابقة بدأت معاملة حلاوتهم لموسى تزداد اهتماما، فتقوم بالسماح له بالمكوث في غرفة تملكها قريبة من السوق بدلا من مكوثه بالمخزن، وهو ما يعتبره موسي إنجازا جديدا في حياته بالقاهرة.

ويقوم همام ــ من قام نوفل بإخباره بضرورة أن يعرف موسي مكان أخته ولكنه يدافع عنها وعن أخوها ويخبر نوفل أن بهم خصال جيدة عكسه، ويخبر موسي بمكان نوفل والذي يذهب له ولكنه يهرب بسرعة.

وهناك يقابل أمه "فريدة سيف النصر" والتي تخبره أن أخته شريفة لوم تفعل شيئا وهو يخبرها أن حنفية أمه توفت وتعبر عن حزنها الشديد وتحكى عنها أنها الوحيدة التي قامت بمساعدتها عندما احتاجت للمساعدة.

مسلسل موسى الحلقة 14: اضغط هنا

شفيقة اخت البطل موسى تسافر الاسكندرية مع صديقتها فانيا وتعمل نادلة بالنادي اليوناني وتقابل شهاب باشا "صبري فواز" الذي كانت قد صفعته من قبل عندما حاول لمسها، وظهر عليه الفرحة الشديدة عند مشاهدتها.

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساء والإعادة 11.30 مساء، وعلى dmc دراما يعرض 8 مساء.

مسلسل موسى الحلقة 14 كاملة مع النجم محمد رمضان يعتاد البطل على حياة المدينة بعد انتقاله من قريته في سوهاج التي دمرها السيل والمياه، ونبث لكم حلقة اليوم الرابعة عشر فور بثها على أول قناة ناقلة.