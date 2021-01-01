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شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 14 كاملة مع عماد فراجين شؤون اجتماعية

الإثنين 26 أبريل 2021 02:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 14 كاملة مع عماد فراجين شؤون اجتماعية



عمان / سما

برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 14 كاملة مع عماد فراجين ومقاطع كوميدية ساخرة جديدة ينتجها الفنان الفلسطيني مع نخبة من نجوم الكوميديا الفلسطينيين والأردنيين نبثها للمتابعين في كل مكان اليوم الرابع عشر من رمضان.

الحلقة السابقة من برنامج وطن ع وتر كانت عبارة عن 3 مقاطع منفصلة "ورطة - السمنة - اللزقة"، وفي المقطع الأول من حلقة أمس يدعو صديق عماد فراجين إلى تناول الغذاء في بيته، ثم يتركه لوحده مع زوجته بالمنزل.

يذهب صديقه مضطرا من أجل تعبئة اسطوانة الغاز التي صدف وأن أفرغت عند وصوله، ويتركه وحيدا في البيت، ويصبح في ورطة، يأتي ابنه الصغير ومعه جوارب أمه، فتزداد ورطته وما سيفعله به قبل وصول صديقه.

وفي المقطع الثاني من وطن ع وتر "السمنة"، يأتي وزير الصحة إلى وزير التربية لإبلاغه عن توجه حكومي لتخفيف الأوزان عبر المدارس، ويكون عماد فراجين بدور المعلم المدرسي، الذي لا يعجبه القرار بسبب تبعاته.

عند بدء تطبيق قرار تنزيل الوزن في المدارس، يأتي جميع أفراد الشعب إلى المدارس، وفي الفصل الذي يعمل به فراجين كمعلم، يكون جميع الطلبة من كبار السن وذوي الوزن الكبير الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن.

وفي المقطع الثالث بعنوان "اللزقة" يكون أبو الفراجين خاطب من فتاة، يأتي لزيارتها ويستقبله شقيقها الصغير ويتأكد أنه وحيد في البيت، ويبدأ بمغازلة خطيبته رنوش بحضور الشقيق الصغير الذي لا يفارق جلستهم.

في حلقة وطن ع وتر 2021 لا يستطيع عماد فراجين التخلص من شقيق خطيبته الصغير الذي لا يفارقهم، وفي النهاية يضرب الصغير الكبير ويوسعه ضربا لأنه لا يعجبه تصرفاته حيث تلقى تعليمات من والدته بغيابه.

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