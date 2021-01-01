شاهد.. حقيقة وفاة المطرب محمد عبد الجبار الفنان العراقي

بغداد / سما

كشفت مصادر عراقية عن حقيقة وفاة الفنان محمد عبد الجبار المطرب العراقي في حادث سير وقع في العراق اليوم الاثنين، حيث انتشرت صور لحادث مروري تسبب في مصرعه، الأمر الذي دفعه لتوضيح ما حدث.

ونفى الفنان المشهور محمد عبد الجبار تعرضه لحادث سير أدى إلى وفاته كما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية، وأصدر توضيحا مقتضبا حول الموضوع الذي أثار الجدل مؤخرا.

وقال المطرب العراقي محمد عبد الجبار في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية الموثقة على موقع فيسبوك فجر اليوم الاثنين، إنه لم يتعرض إلى حادث سير، داعيا إلى التبليغ عن الحسابات التي تتناقل مثل تلك الأنباء.

واضاف: "مع الاسف صراحة على بعض الاشخاص الي كاعدين يتناقلون خبر وفاتي بحادث سيارة، يكفي تحاولون تنشهرون بموت المشاهير، عيب عليكم، رجاءاً منكم تبلغون عن هذه الحسابات التي تتناقل هذا النوع من الاخبار المزيفة".

مع الاسف صراحة على بعض الاشخاص الي كاعدين يتناقلون خبر وفاتي بحادث سيارة ، يكفي تحاولون تنشهرون بموت المشاهير ، عيب... تم النشر بواسطة ‏Mohammed Abdul Jabbar- محمد عبد الجبار‏ في الأحد، ٢٥ أبريل ٢٠٢١

وحسم الفنان العراقي محمد عبد الجبار الجدل الدائر منذ ساعات حول وفاته نتيجة حادث سير تعرض له خلال قيادته لسيارته في أحد الشوارع العراقية، ليؤكد أنه لم يتعرض لحادث ولم يصب بأي أذى.

وانتشر خبر وفاة الفنان محمد عبد الجبار المطرب العراقي جراء حادث مرور وقع قبل ساعات، وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الاخبارية المتنوعة وأثار الجدل حول حقيقة ذلك.