شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 14 كاملة

دمشق / سما

مشاهدة مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 14 كاملة في أحداث جديدة بعد اكتشاف شحادة أن ابتزاز قمر وتواصلها معه سابقا وطلب منه معلومات عن زوجها عمران واستمراره في طلب المال للسكوت.

مسلسل سوق الحرير الحلقة السابقة انتهت عندما كان عبد الله يتحدث مع مريم ابنة خلدون بعد ان حاول ان يشرح لها عن والدها والظروف التي كان يعيشها، وانه ساعده بالهرب لأنه بريء، وقررت ان تساعده.

وتعلم أن الشرطة ستأتي للبحث عنه لأنه هرب بالتابوت الذي يجب ان يكون به جثة خلدون، وقال لها عبد الله ان لديه خطة وعليهم تنفيذها بسرعة قبل مجيء الشرطة، فما هي هذه الخطة وهل ستدعي انه ضربها.

كما شهدت الأحداث هروب عبد الله وكيف سيقلب جميع الامور وسيفرض حالة من التوتر والقلق في اوساط عائلته وجميع من حوله، حتى شحادة وصابر سيشعرون بالخوف ازاء ذلك، فهل سيأتي عبد الله بالسر ليطمئن والدته.

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وراضي لا زال يلاحق قمر، ويذكرها بالأيام الخوالي وحبهم الذي وقف والدها ضده ورفض تزويجها اياه، فهل سيتكشف عمران موضوع الرسائل هذه، ام انها اغلقت الموضوع نهائيا مع راضي.

شحادة اكتشف كنز لا ينتهي، وهو قمر وابتزازها لأنها تواصلت معه سابقا وطلب منه معلومات عن زوجها عمران، وسيطل عليها كل فترة لتعطيه بعض المال، فهل ستطلب من راضي ان يخلصها منه.

مسلسل سوق الحرير الحلقة 14 كاملة نبثها لمتابعنا في الوطن العربي والخليج وبلاد الشام مباشرة عقب عرضها على القنوات الناقلة بث مباشر اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 وأحداث مشوقة.