حقيقة تحديد موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

الرياض / سما

كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية، يوم الأحد، عن إبرام اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الخليج، بهدف تعزيز خيارات السفر المقدمة للمسافرين من قبل الشركتين، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وقالت قناة العربية: ستقوم الشركتان بموجب الاتفاقية ببيع وتسويق رحلات تحمل رقمين مختلفين أحدهما يعود للخطوط السعودية والآخر لطيران الخليج.

وأضافت: ستعمل الخطوط السعودية وطيران الخليج على توسيع عملياتهما إقليمياً وعالمياً من خلال مشاركة الرمز، وتوفير الضيافة العربية الأصيلة المميزة لضيوفهما، فضلاً عن منحهم خياراتٍ أكبر من المحطات المحلية في المملكة، والأخرى الدولية عبر شبكة المحطات الخاصة بكلتا الشركتين.

وتابعت العربية إنه سيدرج اعتباراً من الصيف المقبل رمز الرحلات "SV" الخاص بالخطوط السعودية لرحلات طيران الخليج المتجهة من البحرين إلى كلٍ من الرياض، جدة، تبليسي، سيالكوت، فيصل أباد، باكو، ومُلتان.

كما سيدرج، وفق العربية، رمز طيران الخليج "GF" لرحلات الخطوط السعودية المتجهة من الرياض وجدة إلى كلٍ من البحرين، أبها، جازان، ينبع، الجوف، حائل، بالإضافة إلى تونس العاصمة.

وبين الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم الكشي، أن الخطوط السعودية وطيران الخليج تتمتعان بشراكة استراتيجية تسهم في ربط الضيوف عبر شبكات المحطات المتنوعة لكلٍ منهما، ويجمعهما تاريخٌ طويلٌ من العمل المشترك، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعمل بالرمز الموسع على تعزيز الاتصال والراحة والمرونة للمسافرين.

بدوره اعتبر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الكابتن وليد عبد الحميد العلوي، طيران الخليج والخطوط السعودية من أبرز شركات الطيران في منطقة الخليج، إذ تمتلك كل منهما إرثاً عريقاً يتجاوز السبعة عقود، مؤكداً الحرص على تقوية العلاقة المتينة مع الخطوط السعودية ومواصلة تفعيل خط الربط بين البلدين ومع دول العالم، وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتنا لتلبية تطلعات العملاء.

وتعتبر اتفاقية الرمز المشترك بين الخطوط السعودية وطيران الخليج بمثابة حجر الزاوية في جهود التعاون التجاري بين الجانبين، كما تجسد العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين.

وسيتمكن أعضاء برنامج "الفرسان" المسافرين على رحلات طيران الخليج المشمولة بالرمز المشترك كسب واستبدال الأميال من الرحلات التي يتم تشغيلها من قبل أيٍ من الناقلتين على الرحلات المشتركة بينهما.

وبحسب المصدر ذاته، بالمثل، سيتمكن أعضاء برنامج "فالكون فلاير" التابع لطيران الخليج من كسب الأميال واستبدالها عند السفر على الرحلات المشتركة على متن الخطوط السعودية.