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دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب - أدعية 14 رمضان

الأحد 25 أبريل 2021 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب - أدعية 14 رمضان



الرياض / سما

جاء في المأثورات أدعية شهر رمضان المبارك اليومية مكتوبة لكل يوم في الشهر الفضيل، حيث أن تلك الأدعية لم ترد في السنة النبوية كما يعتقد البعض.

لكن لا حرج من الدعاء بتلك الأدعية في ليالي رمضان المبارك؛ ما دامت لا تتضمن الإثم أو العدوان أو الفسوق أو العصيان. وفق ما نشرت بعض المواقع. 

ونبدأ من هنا في هذا المقال مع دعاء اليوم 14 من رمضان 1442 مكتوب:

دعاء اليوم 14 من رمضان 1442 مكتوب

اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ

دعاء اليوم في رمضان

اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف،
واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف،
بعصمتك يا عصمة الخائفين.

يا رب طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار،
ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين.

اللهم حبب إلى فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان،
وحرم على فيه السخط والنيران، بعونك يا غياث المستغيثين.

رب ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين،
بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار،
وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين.

اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته،
ولا تحرمني قبول حسناته، يا هاديا إلى الحق المبين.

رب افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران،
ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه على
سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين.

يشار إلى أن الخامس عشر من رمضان قد اقترب في غالبية الدول الإسلامية حيث لا تزال تمر بظروف صعبة جراء استمرار الإغلاق بما يشمل المساجد ودور العبادة، فيما سمحت بعض الدول بفتحها استثنائيا.

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