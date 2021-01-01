زراعة جنين تسلم اشتال لوزيات مروية في اليامون

جنين /سما/

تسلمت زراعة جنين و "أكسفام" والمركز الفلسطيني، اليوم، اشتال لوزيات مروية والتي تم تسليمها للمزارعين في اليامون.

وتم الاستلام، بحضور مدير عام مديرية زراعة محافظة جنين، وحضر الاستلام ممثلين عن المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممثل عن "اوكسفام" ومدير الإرشاد في مديرية زراعة محافظة جنين وطاقم المديرية .

وأشار المهندس أشرف فالح رئيس قسم البستنة الشجرية، الى أن مشاهدة اللوزيات في اليامون تحتوي على أصناف مختلفة من المشمش والبرقوق والنكتارين والتي بلغت مساحتها 26 دونم وقد بدأنا بزراعة 1120 شتله مطعمة على اصول مروية وسيتم تنفيذ جميع الممارسات المثالية في المشاهدة واطلاع وتدريب المزارعين عليها.

ونوه المهندس باسم حماد مدير عام المديرية، الى أن المشاهدة تأتي ضمن نشاطات برنامج تطوير السوق المتكامل والممول من الدنمارك وسويسرا بإدارة اوكسفام وبتنفيذ المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الزراعة.