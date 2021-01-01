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فلكي كويتي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

الأحد 25 أبريل 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلكي كويتي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك



وكالات

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون، السبت، إن الخميس (13 مايو المقبل) سيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن السعدون، أن المؤشرات الرئيسة تشير إلى أن القمر سيقترن مع الشمس فيما يسمى اقتران النيرين يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 (11 مايو)، مشيراً إلى استحالة رؤيته هلال الشهر الجديد في هذا اليوم.

وأضاف: "يوم الأربعاء 30 رمضان (12 مايو) ستكون ظروف رؤية الهلال ملائمة، حيث ستغيب الشمس في السادسة و32 دقيقة مساء، ويغيب القمر في السابعة و12 دقيقة مساء، هذه الظروف ملائمة لرؤية الهلال".

وأوضح الخبير الفلكي أنّ عرض القمر سيكون 12 ثانية وهو رقيق جداً، حسب قوله، فيما ستكون شدة الإضاءة 0.66% وهي ليست كافية لرؤيته بالعين المجردة إلا بالمقربات البصرية.

وطبقاً لهذه المؤشرات، يضيف السعدون، فإن الهلال يرى في الكويت بالمقربات البصرية مساء الأربعاء 12 مايو. كما سيرى الهلال بالعين المجردة في غرب المملكة العربية السعودية وبقية دول المغرب العربي، ليكون الخميس (13) مايو هو أول أيام شهر شوال.

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