صحيفة عبرية: الجيش الاسرائيلي سيرد بقوة على الصواريخ من غزة ..

القدس المحتلة/سما/

أكد مسؤولون إسرائيلييون فجر اليوم ، أنّ الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على الصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه البلدات المحاذية للقطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية نقلاً عن وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس"، أنّه "إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء، فإنّ غزة ستتعرض لأضرار بالغة، مدنية واقتصادية وأمنية، وستكون حماس المسئولة عن ذلك.

وأكد غانتس، أنّه من الواضح جداً لقادة حماس أنّ الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد محتمل مع غزة.

وكانت 3 صواريخ أطلقت من غزة ليلة السبت، باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، اعترضت القبة الحديدية اثنين منهم، فيما سقط الثالث بمنطقة مفتوحة في أشكول.

ونقلت "الصحيفة العبرية" عن وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أدانت فيه إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية قائلةً: "لا يوجد مبرر لمثل هذه الهجمات"