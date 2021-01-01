الإعلام العسكري لكتائب الأقصى يبث مشاهد لإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف

غزة/سما/

بثَّ الموقع العسكري لكتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي، الجناح العسكري لحركة فتح، مقطع فيديو بعنوان "فداك يا قدس"، والذي تضمن متابعة الكتائب لتصاعد الأحداث في مدينة القدس المحتلة.

وجاء في الفيديو تعميم لعناصر الكتائب بشأن أحداث القدس واشتباكات قوات الاحتلال مع الشبان في المدينة المقدسة، إضافةً إلى إعداد مناطق إطلاق الصواريخ صوب مستوطنات غلاف قطاع غزّة.

كما ظهر في الفيديو إطلاق الكتائب عدة صواريخ صوب مستوطنات وبلدات الاحتلال ليلة السبت 2021/4/24م، فيما انتهى المقطع بعبارة "فداك يا قدس".





وكانت كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي، قد أعلنت فجر يوم السبت، عن إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزّة صوب مستوطنات الاحتلال، وذلك في ظل تصاعد الأحداث في مدينة القدس.

وقال أبو محمد الناطق باسم الكتائب في تصريحٍ : "سنحرق مستوطنات الاحتلال من أجلك يا قدس والقادم أعظم"، حيث تبع ذلك إطلاق الصواريخ صوب مستوطنات ومدن الاحتلال.

وتُواصل المقاومة الفلسطينية منذ يوم الجمعة، إطلاق الصواريخ صوب مستوطنات غلاف قطاع غزّة، رداً على انتهاكات الاحتلال المستمرة في مدينة القدس.

يُذكر أنّ مدينة القدس تشهد منذ عدة أيام مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إصابة العشرات بجراحٍ مختلفة، عدا عن إصابة عدد من قوات الجيش "الإسرائيلي".