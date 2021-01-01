القدس..شاهد ماذا فعلت فلسطينية بشرطية إسرائيلية حاولت اعتقالها (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

تداول نشطاء مقطع فيديو لمحاولة شرطية إسرائيلية اعتقال إحدى الفتيات الفلسطينيات المعتصمان في ساحة باب العامود في القدس المحتلة.

ويظهر المقطع شرطية إسرائيلية وهي تحاول جر فتاة فلسطينية صغيرة في محاولة لاعتقالها، لكن الفتاة تقاوم ذلك، فيما تدخلت نسوة فلسطينيات لمنع الاعتقال، لتنشب معركة نسائية بين الشرطية وإحدى النسوة التي استطاعت جر الشرطية من شعرها وإلقائها أرضا لتتدخل شرطة الاحتلال لإنقاذها.





وحيا مغردون بطولة المرأة الفلسطينية التي واجهت الاحتلال ووقفت إلى جانب الشبان الفلسطينيين للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.



وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ أيام مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة "باب العامود" التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها، في محاولة منها للاستيلاء على المنطقة.