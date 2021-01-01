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إطلاق 6 قذائف صاروخية تجاه "ناحل عوز" شرق مدينة غزة

الأحد 25 أبريل 2021 06:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق 6 قذائف صاروخية تجاه "ناحل عوز" شرق مدينة غزة



غزة/سما/

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ، فجر الاحد، إن عدد من القذائف الصاروخية أطلقت تجاه أحد المواقع الإسرائيلية، في وقت دوت فيه صافرات الإنذار مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت مصادر محلية بإن 6 قذائف صاروخية أطلقت تجاه موقع” ناحل عوز” العسكري شرق مدينة غزة، حيث سمعت أصوات انفجارات في المكان .

وتأتي هذه الاحداث بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق ، مساء السبت، رصد عملية إطلاق ثلاثة صواريخ، أطلقت من قطاع غزة، نحو مستوطنة غلاف غزة، ما أسفر عن اطلاق صفارات الإنذار.

وقال المتحدث الإسرائيلي، إن صاروخين سقطا في مستوطنات الغلاف، والثالث داخل القطاع.

وقال الصحفي الاسرائيلي نوعم أمير، إنه  خلال 24 ساعة، تم إطلاق 40 صاروخ تجاه الغلاف.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعطى الاولوية في التعامل مع  التطورات الميدانية لقطاع غزة.

ودعا بنيامين نتنياهو، في ختام مشاورات أمنيّة، أمس السبت، إلى “تهدئة النفوس من كل الأطراف” في القدس، وإلى “الاستعداد لكافة السيناريوهات في غزة”.

وهددت الفصائل والقوى الفلسطينية بأنها لن تصمت على الاعتداءات الاسرائيلية وخاصة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في القدس المحتلة، محذرة الاحتلال من الاستمرار بجرائمه.

ويشهد قطاع غزة توترا شديدا في اعقاب استئناف عمليات القصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء تطورات الاحداث في مدينة القدس المحتلة واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين والمصليين العزل.

#غلاف غزة #مستوطنات غلاف غزة #صواريخ المقاومة

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