شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 13 كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل موسى الحلقة 13 كاملة مع النجم محمد رمضان وأحداث مشوقة جديدة تشهد وقوع سمية الخشاب بدور حلاوتهم في حب البطل والظهور الأول لمؤلف المسلسل ضمن أحداث حلقة اليوم.

وشهد مسلسل موسى الحلقة السابقة وقوع حلاوتهم في حب موسى، حيث قام موسى بالدفاع عنها وعن سيد رجب - المعلم وهبة، ضد هجوم عدد من البلطجية على المحل الخاص به بسوق باب اللوق.

واصطحبت حلاوتهم، موسى إلى محل ملابس لشراء له ملابس جديدة بعدما قام بالدفاع عنها وعن المعلم وهبة، وبداية منحنى جديد في المسلسل، كما يعرف الانجليز طريق موسى في العاصمة القاهرة.

وكشفت الأحداث عن أن حلاوتهم سبق وتزوجت في سن العشرين واستمر زواجها لمدة عشر سنوات، لكنها كرهت الحب والزواج بسبب زوجها الذي لم تهنأ معه في زواجها منه طيلة تلك الفترة.

مسلسل موسى الحلقة 12: اضغط هنا

وشهد ظهور ناصر عبد الرحمن مؤلف المسلسل، حيث ظهر في دور الحاج حسين تاجر مشغولات فضية في سوق باب اللوق، وعندما وجد موسى معجب بالمشغولات الفضية، أهداه خاتم مكتوب عليه موسى.

ومن ضمن وقائع مسلسل موسى، استلم محمد رمضان "موسى" الحذاء الذي اشتراه من الخواجة، ليكون بذلك أول مرة يرتدي حذاء في حياته ضمن أحداث المسلسل الذي يدور في حقبة الاحتلال الانجليزي.

مسلسل موسى الحلقة 13 تشهد تقرب البطل من حلاوتهم "سمية الخشاب" وازدياد العلاقة قوة بينهما في انتظار ما سيحدث من جديد، نعرضها لكم اليوم الاحد عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر.