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شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 13 كاملة في رمضان 2021

الأحد 25 أبريل 2021 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 13 كاملة في رمضان 2021



دمشق / سما

نستعرض لكم متابعينا أينما كنتم وبكل الوسائل مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 13 كاملة في رمضان 2021 وأحداث جديدة مرتبطة بالحلقة السابقة من المسلسل السوري التاريخي المستمر منذ 15 عاما في الشهر الفضيل.

أحداث مسلسل باب الحارة الحلقات السابقة هناك عدد كبير من الأحداث المثيرة والشيقة التي يتم الكشف عنها في حلقة اليوم من مسلسل باب الحارة، مما يدفع المشاهدين للبحث عن موعد عرض المسلسل أولا على ام بي سي.

تنسرد الأحداث وتتوالى في باب الحارة للكشف عن العديد من الحقائق والأحداث الشيقة، التي مكنت المسلسل من أن يكون من أهم المسلسلات السورية في شهر رمضان المبارك، والذي نجح بشكل كبير في عرضه.

خلال 11 موسما من مسلسل باب الحارة وما زال مستمر حتى الآن، تدور الأحداث الآن في التحقيق حول قضية قتل أحد الشباب في حارة الصالحية، وتشير أصابع الاتهام إلى العديد من السكان في الحارة والسبب مجهول.

وحتى الآن لم نتمكن من التعرف على القاتل الحقيقي، ولكن من المنتظر التعرف عليه في حلقة اليوم، حيث يتم عرض مسلسل باب الحارة في تمام الساعة العاشرة مساءً يومياً على شاشة قناة ام بي سي دراما.

كما يتم عرضه في تمام الساعة الثانية عشر على قناة التاسعة التونسية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة الجديد، المسلسل من بطولة سامر المصري، زهير رجب، نجاح سفكوني صباح الجزائري وغيرهم.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 13 نعرضها لمتابعي موقع سما في كل مكان فور عرضها على القنوات الناقلة بث مباشر على شاشات التلفاز ونضعها بين أيديكم للاستمتاع ومتابعة أحداث المسلسل باستمرار.

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