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شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 13 كاملة مع رامز جلال 2021

الأحد 25 أبريل 2021 02:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 13 كاملة مع رامز جلال 2021



الرياض / سما

مشاهدة برنامج رامز عقله طار الحلقة 13 كاملة مع رامز جلال 2021 ومقلب في ضحية جديدة اليوم نعرضها لكم متابعينا فور بثها على القناة الناقلة ام بي سي مصر ومنصة شاهد vip للاستمتاع بالمشاهد الساخرة للفنانين.

آخر ضحية لبرنامج رامز عقله طار الحلقة السابقة استضاف الفنان السوري الشاب معتصم النهار الفنان الذي بدأ مشواره الفني 2007 واشتهر بمسلسلين هما زمن الخوف، خالد بن الوليد، وعدد من الأعمال الفنية.

وقدم الفنان معتصم النهار عشرات المسلسلات خلال هذا المشوار في سوريا ومن هنا بدأت شهرته، ومن أشهر أدواره التي عرفت الجمهور المصري عليه مسلسل باب الحارة في 2016 وأيضا مسلسل ما في.

وفي بداية المقلب وعند دخوله في مدينة الألعاب بالعاصمة السعودية الرياض مارس جميع الألعاب، أبرزها لعبة إطلاق النار، حيث هاجمه رامز جلال متخفيا من وراء الستار وأطلق عليه طلقاته تحملها جميعا للنهاية.

رامز عقله طار 13: اضغط هنا

وخلال حلقة رامز عقله طار مع الضحية معتصم النهار ردد الفنان السوري الشهادة إثر وقوعه في المقلب، حيث تعرض لمغامرة غير متوقعة لتبدأ رحلة الرعب والإثارة، بركوبه "الهوب دروب" وأثناء التحليق في الهواء.

وانهار معتصم من الخوف صارخا "لن نموت صلوا على النبي، فيما نطق بالشهادة أكثر من مرة، في محاولة لتهدئة الفتيات المتواجدات بصحبته على الكبسولة، قبل أن يلقوه بالقوة في حمام السباحة ليقع بظهره في المياه.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 13 نعرضها لمتابعينا الكرام في كل مكان اليوم الاحد عقب في موعد الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة منتصف الليل، وضحية جديدة من مشاهير الفن وكرة القدم وغيرهم.

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