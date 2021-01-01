شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 12 كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب معتصم النهار

الرياض / سما

نبث لكم متابعي موقع سما في كل مكان برنامج رامز عقله طار الحلقة 12 كاملة مع رامز جلال 2021 ومقلب جديد وضحية جديدة من مشاهير العرب ضمن برنامج المقالب الساخرة الأشهر في رمضان الموسم الحالي.

في برنامج رامز عقله طار الحلقة السابقة، كان الفنان الكوميدي الشاب إسلام إبراهيم الضحية الجديدة، وهو الفنان المصري الشاب الصاعد من الأدوار الثانوية إلى الأولى في وقت سريع جدا حيث بدأت شهرته تزداد الآن.

إسلام إبراهيم ذاع صيته وشهرته رمضان الماضي من خلال مسلسل مليونير، فكان واحدا من أفراد العصابة اللذين تفاعل معهم الجمهور المصري والعربي وطالبوا بعدم إلقاء القبض عليهم رغم أنهم كانوا نصابين.

وظل إسلام إبراهيم لمواسم عدة يمثل ضمن مجموعة برنامج SNL بالعربي، وكان معروفا شكليا من خلال العديد من الاسكتشات ومن أشهرها اسكتش حلقة الفنانة روبي واسكتش حلقة الفنان ظافر العابدين وغيرها.

وظهر على إسلام إبراهيم الخوف والرعب خلال تواجده في كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، ومع تحرك الكبسولة في الهواء، بدأ إسلام في الصراخ عاليا وهو خائف.

وقام رامز بضربه أكثر من مرة ليرد عليه إسلام غاضبا موجها الضربات والشتائم له، كما واجه الفنان الكوميدي الصاعد العديد من الفقرات واللحظات الخادعة والساخرة، منذ لحظة دخوله مدينة الألعاب وبدء اللعب فيها.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 12 يستضيف شخصية مشهورة جديدة لعمل مقلب جديد في واحدة من أعنف المقالب التي قام بها الفنان المصري جلال حتى الآن، وهو البرنامج الذي يستمر بعمله منذ عدة سنوات سابقة.