رابط التقديم على بدل التعطل برنامج مساند 1 من الضمان الاجتماعي الأردني

عمان / سما

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، البدء بصرف بدل التعطل "مساند 1" المعدل اعتباراً من يوم غدٍ الاحد.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أن عدد المستفيدين المستحقين لهذه الصروفات عن شهر نيسان سيتجاوز 50 ألف مستفيد.

وأوضحت أن قرارها بصرف هذه المستحقات مبكراً عن موعدها المحدد في بداية شهر أيار، جاء لتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بالشهر الفضيل.

وكما اعلنت سابقا، بينت المؤسسة بان بدل التعطل عن شهر نيسان سيبلغ 70% من الأجر الأخير المشمول، وبحد أدنى 200 دينار وبحد أعلى 500 دينار على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المدينة على المستفيد عن 8% من مجموع أجوره المشمولة سابقا في الضمان الاجتماعي.

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وأفادت بأن زيادة النسبة والحد الأدنى والاعلى لبدل التعطل عن شهري اذار ونيسان جاء لتمكين المستفيدين من تلبية الاحتياجات المرتبطة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

ودعت المؤسسة المؤمن عليهم المتوقفين عن العمل حاليا ولديهم اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، أي اشتراك واحد على الأقل في القطاع الخاص بعد شهر آب 2011.

وأشارت إلى ان التقدم للبرنامج شأنه شأن باقي البرامج هو حصراً من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، مبينة أنه يتوجب على الراغب بالاستفادة من البرنامج الضغط على خدمات أوامر الدفاع ومن ثم الضغط على بدل التعطل " مساند 1" المعدل.

