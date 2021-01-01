شاهد .. تفاصيل سبب وفاة متعب المطيري وزوجته

الرياض / سما

تصدر خبر وفاة متعب المطيري وزوجته اليوم السبت 24 نيسان / ابريل 2021 وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تم الإعلان عن جانب من تفاصيل الحادثة المؤسفة التي أدوت بحياتهما.

وأكدت وسائل إعلام محلية في المملكة أن سبب وفاة متعب المطيري وزوجته جاء إثر حادث تصادم مروع مع قطيع من الإبل أثناء المرور الليلة الماضية من إحدى المناطق.

وكتب عبدالله المطيري : "متعب الله يرحمه كان رايح للدمام يودي امه تاخذ ابرة كيماوي وهذا من بره في والدته رحمة الله عليه وبعد وصوله لهجرة النقيره صدم 4 من الابل في الطريق توفي متعب ثم لحقت به الزوجه وباقي الام يقولون حالتها خطره نسال الله لها السلامه وان يرحم متعب وزجته".

ونشر نشطاء عبر المنصات الاجتماعية صورا مؤلمة تظهر سيارة متعب المطيري وزوجته التي تحطمت بشكل شبه كامل ما أدى إلى مصرعهما بالإضافة إلى إصابة عدد من الإبل في الطريق.

وتفاعل المغردون على تويتر مع صور حادثة متعب المطيري حيث طالب الكثيرون منهم بضرورة وضع حد لمثل هذه الحوادث التي تنتج عن فلت الرعاة الإبل الخاصة بهم تسير على الطرق.

وعقب أبو فيصل أحد المتابعين على تويتر : "المفروض غرامه 10 مليون والسجن 20 سنه اللي مايمسك انياقه ويفكها تذبح المسلمين"، فيما أيده في هذا الطرح العديد من النشطاء.

وقال آخر تعقيبا على وفاة متعب المطيري : "الله يرحم أخوي توفى كمان بسببها من ٢٣ سنه وإلى الآن أصحاب الابل ما زالو مستهترين بأرواح الناس الله يرحمهم ويجمعني بأخي في مستقر رحمته".