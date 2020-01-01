شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 12 كاملة بطولة قصي خولي

دمشق / سما

مشاهدة مسلسل 2020 الحلقة 12 كاملة بطولة قصي خولي نادين نجيم بث مباشر فور عرضه مباشرة عبر القناة الناقلة يوميا في شهر رمضان المبارك وأحداث مشوقة جديدة تشهدها حقلة المسلسل المقبلة اليوم السبت.

أحداث مسلسل 2020 الحلقة السابقة حيث عاد يزن الى بيته بعد تمكنه من الهرب من المكان الذي كان يعالجه به صافي من الادمان، ولسوء حظه عاد بالوقت الذي كانت به سما بمنزلهم وهي من قامت بفتح الباب له.

وتعرفت سما عليه مباشرة فهي كانت تنظف بالصور وشعرت بالغضب الشديد عندما رأت صورته لكن سرعان ما تحولت الصورة الى واقع تقف أمامه، فلم تستطع سما ان تخفي نظرات الحقد والغضب عندما رأته.

لكنها ستبدل مشاعرها بسرعة حتى لا يكشف أمرها، فهل ستبلغ عنه مباشرة أم ان الامور ستجري بشكل أسرع منها ويقوم صافي بإخفائه، أم ان الاحتمالات ستتغير وسيكون يزن قد خطط مع عبدو حفيد أبو الليل.

مسلسل 2020 الحلقة 10: اضغط هنا

وهل يخطط أن يلتقي به مباشرة بعد أن يرى والدته حتى يؤمن له مكان يقيم به هذه الفترة، وبهذا يكون يزن قد دخل وكر الثعلب بقدميه وسيبلغ ابو الليل عن مكانه ليتم اعتقاله، احتمالات كثيرة تحملها عودة يزن الى الحي.

فأي احتمال سيكون أقرب لأحداث الحلقة الجديدة، حيث يحاول جلال أن يصدر جواز سفر لميرا ويسعى بشتى السبل للوصول إلى سما. أما يزن، فيصل إلى بيروت ويتجه نحو الحي ليقابل والدته ويتفاجأ بوجود أحدهم.

مسلسل 2020 الحلقة 12 وأحداث جديدة مشوقة حيث لا تزال نادين نجيم بدور سما تتقرب من قصي خولي بدور صافي وتكسب بثقته ويعجب أكثر بسما كما كان مخططا له من قبل السلطات الأمنية للإيقاع به.