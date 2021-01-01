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بالفيديو: مظاهرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة دعما لأهالي القدس

السبت 24 أبريل 2021 06:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: مظاهرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة دعما لأهالي القدس



غزة/سما/

انطلقت مساء الجمعة، وفجر اليوم السبت، مسيرات عفوية جابت شوارع قطاع غزة، دعما لأهالي القدس في مواجهة عنصرية واعتداءات الاحتلال على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.

وخرجت المسيرات في عدة مناطق في قطاع غزة، بدأت في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تزامنت مع مسيرات حاشدة شرق المدينة وخصوصا في مخيم الشجاعية، وحي الشيخ رضوان.


 
مدينة غزة، لم تكن وحدها من خرجت دعما للقدس، فجابت المسيرات شوارع مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ومخيم المغازي والبريج ودير البلح وسط القطاع، وشوارع شمال القطاع.

يذكر أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك، تشهد مدينة القدس المحتلة هجمة إسرائيلية شرسة وغير مسبوقة، تستهدف المقدسيين إما بالملاحقة والاعتقال تارة، أو بالاعتداء الجسدي بالضرب والقمع وإلقاء القنابل والأعيرة المطاطية في شوارع المدينة وعند أبوابها، ومنع من الجلوس في باب العامود تارةً أخرى.

وأدت المواجهات والاعتداءات إلى إصابة عشرات المقدسيين، جراء إلقاء القوات الإسرائيلية القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، ورش المياه العادمة، بالإضافة لاعتقال مجموعة منهم.

#قطاع غزة #القدس المحتلة #اسرائيل #الاحتلال

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