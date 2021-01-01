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شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 12 كاملة مع النجم محمد رمضان

السبت 24 أبريل 2021 03:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 12 كاملة مع النجم محمد رمضان



القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل موسى الحلقة 12 كاملة مع نجم الدراما المصري محمد رمضان وأحداث جديدة نستعرضها لكم متابعينا في مصر والوطن العربي في حلقة جديدة مثيرة شهدت مضي البطل في رحلة انتقامه من خصومه.

أحداث مسلسل موسي الحلقة السابقة قرر محمد رمضان المكوث بسوق بابا اللوق، ولكنه وهو نائم أمام محل المعلم وهبة تأتى المعلمة حلاوتهم "سمية الخشاب" وتطالبه بالنهوض، لكنه ينهرها لمعاملتها السيئة معه.

ويقوم موسى على أثرها بالعراك مع أحد رجالها، ثم يطلب منها أن تجد له عملا وبالفعل تقوم بتشغيله لديها، والمعلم وهبة يرفض في البداية عمل موسى، ولكن حلاوتهم تصر على ذلك وترغب في العمل معها لإعجابها.

مسلسل موسى الحلقة 12:  اضغط هنا

وعندما يسأل موسي صبي المعلمة عن صلة القرابة بينهم فيخبره أنهما أخوة، وتقرر حلاوتهم أن تعطى موسي جنيها ليشتري لنفسه حذاءً جديدا فيذهب لشراء واحد لأول مرة في حياته التي يجسدها فترة الاحتلال الانجليزي.

شفيقة لم تسلم من نوفل فيأتي للبيت الذي تمكث فيه ومعه المأذون ليتزوجها، ولكنها ترفض وتقوم فانيا بطردهم، ويحاول الاعتداء عليهن الاثنين ولكنه يتركهم في النهاية، دون الاعتداء عليهما ويستمر الخوف عندهم.

شهاب باشا الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز يخفي مجموعة من السيدات والأطفال الإيطاليات لديه في المصنع، وهو ما يدعو ضابط المخابرات الانجليزي باقتحام المصنع لإلقاء القبض عليهم.

مسلسل موسي الحلقة 12 تشهد انخراط الفنانة سمية الخشاب في دورها مع البطل محمد رمضان، ويزداد التشويق لما سيحدث في حلقة اليوم من المسلسل المصري على قنوات متعددة ويعاد أكثر من مرة يوميا.

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