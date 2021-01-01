شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 12 كاملة في رمضان 2021

دمشق / سما

مشاهدة مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 12 كاملة في رمضان 2021 نعرضه لكم متابعينا الكرام في الوطن العربي مباشرة فور نقلها عبر القنوات الناقلة وخاصة ام بي سي التي تستحوذ على جزء كبير من الأعمال.

مسلسل باب الحارة الجزء 11، عاد مسلسل باب الحارة إلى الشاشات العربية الفضائية بعد غياب دام سنوات بحلة جديدة ووجوه جديدة تشارك في هذا الجزء حيث يناقش عدد من القضايا الاجتماعية للحارات السورية.

وتدور الحلقات في ظل الاحتلال الفرنسي وبداية التنمية الاجتماعية في دمشق ومشاركة المرأة في العمل وتأثير عملها على المجتمع السوري ابناء حقبة الاحتلال لسوريا في بدايات القرن العشرين الماضي.

واستطاع القائمين على مسلسل باب الحارة بيع حقوق عرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية العربية والتي لها مشاهدين من جميع الوطن العربي حيث تختلف أوقات عرض مسلسل باب الحارة في القنوات.

ولمتابعة باب الحارة الجزء الحادي عشر عبر هذه القنوات الموجودة في أجهزة الاستقبال لدى الكثيرون: قناة الجديد اللبنانية قناة nbn اللبنانية قناة الشاهد الكويتية قناة دجلة العراقية قناة التاسعة التونسية قناة A one.

وحققت الحلقات الأولى من مسلسل باب الحارة الجزء 11 مع بداية شهر رمضان نجاح كبير بالرغم من غياب الشخصيات الأساسية في المسلسل واختلاف القصة عن الأجزاء السابقة، حيث تلقى العديد من الانتقادات.

مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحلقة 12 تستكمل أحداث الحلقات السابقة الأكثر تشويقا، والتي يزداد معها الغموض في حارة الضبع واستمرار البحث عن حل لألغاز حادثة القتل، وعودة أبو جودت وهو رئيس المخفر.