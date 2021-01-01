شاهد.. رابط مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني بث مباشر

الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني بث مباشر التي تجري يوم الجمعة في سياق لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

مباراة النصر وفولاد خوزستان مباشر تجري الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على تطبيق قناة (GSA live) بصوت المعلق السعودي حماد العنزي من ملعب مرسول بارك الشهير.

ويسعى النصر إلى مواصلة الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون في الجولات الماضية من خلال تصدر المجموعة الآسيوية على أمل تحقيق الهدف في الصعود إلى الأدوار الحاسمة المقبلة قريبا.

وخطف فريق النصر فوزا قاتلا في الجولة المنصرمة من أنياب نظيره الإيراني حيث كانت مجريات الأمور تشير إلى التعادل السلبي قبل أن يسجل أحد اللاعبين هدفا في آخر اللحظات.

رابط مباراة النصر السعودي مباشر: اضغط هنا

وتقرر خوض المواجهة بتشكيلة لاعبين كاملة من أجل حسم الفوز مبكرا لا سيما وأنها محسوبة على أرض العالمي الساعي الى تعويض الإخفاق على الصعيد المحلي.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد خمس نقاط بالتساوي مع فولاد خوزستان الذي يطمح في خطف نقاط اللقاء وبالتالي البقاء وحيدا في الصدارة.

وتعد المنافسة في هذه المجموعة الآسيوية كبيرة جدا خصوصا بين الأندية العربية، إذ يحتل السد القطري المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام نادي الوحدات بطل الدوري الأردني.