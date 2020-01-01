دمشق / سما

مشاهدة مسلسل 2020 الحلقة 10 العاشرة كاملة بطولة قصي خولي ونادين نجيم نبثها لكم مباشرة فور عرضها على القناة الناقلة للمسلسل السوري اللبناني الشهير الذي يحقق نسب متابعة ومشاهدات كبيرة جدا.

في الحلقة السابقة من مسلسل 2020، حديث حريق يحدث في الحارة وأن صافي يترك كرم ويذهب مع أهالي الحارة من أجل إطفاء الحريق، وبهذا تهرب حياة من شقيقها كرم وتدخل بين الناس وتساعدهم في إطفاء الحريق.

الشرطة تحاول البحث عن يزن وعن اسمه في أي جامعه قد سجل نفسه، كما أن الشرطة سعيدة من نجاح سما في أن تدخل بالحارة وأن تضع كاميرات المراقبة، وميرا تتحسن صحتها، وتصبح أفضل وسما تتصل بوالدتها مرة ثانية.

يقام اربعينية جبران والجميع حزين جداً ووالدة سما تلوم ابنتها لأنها لم تحضر الأربعينية، والى أي مدى عملها أهم من أن تحضر اربعينية شقيقها جبران، وتكون منزعجة ومتعصبة للغاية.

مسلسل 2020 الحلقة 10: اضغط هنا

بعد إطفاء الحريق صافي يهتم بحياة جيداً ويطرد كرم من الحارة ويحذره من ان يدخلها مجدداًن وتبقى حياة تعيش في منزل رسمية وتحاول حياة أن تتقرب منها، وكذلك يتم إخراج الحوت ويعود الى منزله وتهتم ابنته وابنه.

ووردة تخبر والدها أن رسمية جاءت لتطمئن عليه وأنها لا زالت تحبه، كما تحاول سما التي تقوم بهذا الدور "نادين نسيب نجيم" أن تتخالط مع أهالي الحي لأخذ المعلومات ولكنها لا تصل الى أي شيء.

وخطف مسلسل 2020 الأضواء سريعا في ظل المنافسة الكبيرة وماراثون المسلسلات في رمضان 2021 وتتجه أنظار المشاهدين ومحبي الدراما السورية اللبنانية نحو متابعته يوميا بعد الإفطار.