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شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 10 العاشرة كاملة في رمضان 2021

الخميس 22 أبريل 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 10 العاشرة كاملة في رمضان 2021



دمشق / سما

نعرض لكم متابعينا مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 10 العاشرة كاملة في رمضان 2021 فور بثها عبر القنوات الناقلة المختلقة، كما نستعرض أحداث الحلقات السابقة من المسلسل السوري المستمر منذ 15 عاما حتى الآن.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 10 عبر موقع يوتيوب، نستعرض لكم محبي وعشاق المسلسل، أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل باب الحارة الموسم 11 المنتظرة والمقرر عرضها مساء اليوم بعد موعد الافطار مباشرة.

وقد حقق مسلسل باب الحارة الموسم 11 الجزء الحادي عشر نِسب مشاهدة عالية عبر القنوات العربية التي تنقل أحداث مسلسل باب الحارة الموسم 11، الذي دخل الموسم الرمضاني للعام 2021-1442، بقوة كبيرة.

ودخل مسلسل باب الحارة في المنافسة على دراما رمضان 2021، حيث بعد نجاح العشرة أجزاء السابقة تمت الموافقة على عمل الجزء الحادي عشر، وفي هذا الجزء سيكون هناك الكثير من الحماس والإثارة والتشويق.

كما يشهد عودة الكثير من الممثلين الذين تركوا المواسم السابقة، مثل الممثلة سحر الفوزي ورنا الأبيض ورامز عطالله، وأهم قصص الجزء الحادي عشر هو عودة رئيس الكركون أبو جودت الشخصية المهمة للمشاهدين.

ويعرض مسلسل باب الحارة الجزء 11 على قناة MBC دراما يوميا في تمام الساعة 10 مساء وعلى قناة التاسعة التونسية في تمام الساعة 12:15 وNBN في تمام الساعة 12:30 وقناة الجديد الساعة الخامسة مساء.

مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحلقة 10 تشهد العديد من الأحداث المثيرة بعد وقوع جريمة القتل الغامضة في الحارة واستمرار المخفر وعناصر الشرطة بالتحقيق لكشف القاتل وسط غضب الأهالي وكبار وأعيان الحارة.

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شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 11 كاملة في رمضان 2021

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