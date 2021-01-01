شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة كاملة

دمشق / سما

نعرض لكم متابعي موقع سما مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة كاملة فور عرضها مباشرة على القناة الناقلة مجموعة قنوات إم بي سي في أوقات مختلفة يوميا خلال شهر رمضان المبارك 2021.

شهدت أحداث مسلسل سوق الحرير الماضية، القبض على شحاته واعترافه بكل شيء عن مكان دياب وصابر وعيد، فإن الشرطة تكثف دورياتها من أجل العثور عليهم، وعمران يذهب الى غريب ويخبره بأنه تم القبض على شحادة.

ويقوم غريب بإعطاء الرسالة لعمران ويقول له إقرأ، وينصدم عمران ويقول بأن الذي مكتوب بالورقة كذب، لكن غريب لا يصدقه ويتأكد عندما يعرف عمران بانه هو من سلمه الى الدرك، كما تقوم قمر بتهديد عمران.

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عفيفة تذهب لزيارة والدتها وتطمئن عليها، وأسعد يخبر أبو طلال بأن طلال لا علاقة له بتسليم غريب الى الشرطة ويرتاح كثيراً، وخديجة وكريمة يقررون تغيير حياتهم، وكريمة تقرر أن تعود الى التدريس وخديجة تذهب الى المشفى.

قمر تقول لعمران أنها ابنة أصل ولن تغدر به، ثم تترك البيت وتذهب لمنزل والدها، ويستقبلها والدها بكل حب وحنان، ويسألها لماذا لم تحضر بناتها أيضاً، كما يخبر عمر وعمار والدهم بعض المعلومات عن مخبأ الذي كانوا فيه.

عمران يأتي الى منزل والد قمر ويتشاجر معها ويطلب من بناته أن يعودوا الى المنزل ثم تتحدث قمر معه وتقول له في اليوم الذي تطلقني فيه سأقوم بفضحك، والشرطة تذهب لإلقاء القبص على صابر وزياد وعيد ولكنهم يفروا.

تحتدم أحداث مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني بطولة سلوم حداد وبسام كوسا، في الحلقة العاشرة، بعد أن تزداد المشاجرات بين شخصيات المسلسل الذي يجسد حياة السوريين في حقبة تاريخية هي ثلاثينيات القرن الماضي.