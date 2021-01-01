شاهد.. احداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 9 التاسعة كاملة

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مشاهدة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 9 التاسعة كاملة بدون إعلانات يعرضها لكم موقع سما فور بثها عبر القناة الناقلة mbc مصر بث مباشر اليوم الاربعاء بطولة مصطفى شعبان بدور سفينة وعمرو سعد "سرية".

مسلسل ملوك الجدعنة تشهد الحلقة القادمة منه أحداثا متلاحقة حيث تطورت الأزمة الصحية لابن زاهي العتال الذي يقوم بدوره الفنان عمرو عبد الجليل بعد اتهام فتيات له بالتحرش بهن واغتصابهن بدون إرادتهن.

سفينة الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان وسرية ويقوم بدوره عمرو سعد، يكتشفا أن صديقهما ميدو تم قتله والذي كان يملك نسخ الفيديوهات التي تدين ابن العتال ويدركون أن تجارته مشبوهة ووراءها أمور غير شرعية.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 9: اضغط هنا

ويحاول سرية تلطيف الأمور بينه وبين حبيبته فاتن بعد أن تقدم لخطبتها، وخروج عنتر الذي يقوم بدوره من منزلها في بداية الحلقة خائب الرجا بعد أن اقتحم سرية المنزل ومعه والدته عطية ومعهما سفينة لخطبة فاتن.

الثنائي سفينة وسرية يوجها رسالة شديدة اللهجة إلى العتال في حصنه دون خوف، ويطلبا منه تعويض مالي مناسب قيمته نصف مليون جنيه عما فعله بهما ونظير دخولهما السجن بسببه، ولكنه يرفض طلبهما بسخرية.

ويذهب عنتر لخطبة فاتن حرفوش التي تقوم بدورها ياسمين رئيس، وتفاجئ والدها بالموافقة، قبل أن يفاجئ سرية الجميع بدخوله وإفساد اللحظة على عنتر ويقام بواسطة سفينة بطرده ويخطب سرية حبيبته فاتن.

الحلقة التاسعة من مسلسل ملوك الجدعنة يعرض يوميا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، وهو من الأعمال الدرامية المصرية المنافسة في رمضان 2021 مع العديد من المسلسلات المصرية والسورية هذا الشهر.