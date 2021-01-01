حماس والجهاد تؤكدان على وحدة الصف في دعم وتعزيز خيار المقاومة

غزة / سما /

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، على تماسك جبهة المقاومة وضرورة وحدة الصف في دعم وتعزيز خيارها.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، أمس الثلاثاء، لقيادة حركة حماس، لتهنئة الهيئة الإدارية والمكتب السياسي المنتخب في محافظة شمال قطاع غزة، وسط أجواء ودية وإيجابية. كما ذكر بيان مشترك.

وتناولت الزيارة العديد من القضايا من بينها تطوير العلاقات الثنائية بين الحركتين بما ينعكس على كافة الميادين وفي مقدمها ميدان المقاومة والتصدي لمخططات الاحتلال والتطبيع.

واستعرض الجانبان الأوضاع السياسية والميدانية وأشادا بصمود المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وكيفية إسناد المقدسيين في مواجهة مخططات الضم والتهويد في الشيخ جراح وغيرها من أحياء وبلدات القدس المحتلة.

وأكد الجانبان على تماسك جبهة المقاومة، وضرورة حماية مشروع الصمود والمواجهة والاستعداد لمواجهة كل التحديات، وضرورة حماية واسناد المقاومة في جميع المحطات والأوقات.

وشدد الجانبان على أهمية العمل من أحل إنقاذ الأسرى وتحريرهم واعتبار هذا الواجب مسؤولية وأمانة تقع في صلب عمل المقاومة خلال المرحلة المقبلة.

وترأس وفد حركة الجهاد الاسلامي عضو المكتب السياسي خالد البطش وأعضاء من القيادتين الميدانية والتنظيمية في محافظة الشمال، فيما كان في استقبالهم أعضاء المكتب السياسي لحماس فتحي حماد، وسهيل الهندي، وعدد من القيادات الميدانية والتنظيمية والمسؤولين.