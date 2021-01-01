شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 9 التاسعة كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل موسى الحلقة 9 التاسعة كاملة مع النجم محمد رمضان نعرضها لكم متابعينا في كل مكان فور بثها مباشرة عبر القناة الناقلة حصريا وأحداث أكثر تشويقا وإثارة ينتظرها متابعي المسلسل المصري التاريخي.

مسلسل موسى في الحلقة السابقة، شهدت بداية انتقال البطل من قريته بعد الطوفان والسيول التي أغرق القرية، وأضطر لحمل والدته على ظهره والسفر بمركب حتى وصلوا إلى مدينة القاهرة ليبدأ حياته الجديدة هناك مع أمه.

عندما يصل موسى يري أهرامات الجيزة فيقرر النزول هناك ويخبره المراكبي أنه مثل والده الذي كان عاشقا للآثار ويعيش دائما بجوارها، ثم يعمل في مجال البناء، حيث ذهب ليعمل في قصر الخواجة في مهنته الجديدة.

موسى الحلقة 9: اضغط هنا

وتحدث بين موسى وفخر مشادة بسبب ركوبه فرس ابنة الخواجة، وشهدت الحلقة عرض منذر رياحنة الزواج على شفيقة، وهو الأمر الذي أغضب شفيقة خاصة أنه من نسل الصالحين وهو ينتمي للغجر وليس منهم.

وتشكل هذه البداية الجديدة انقلابا دراميا في مسلسل موسى نظرا لأن المشاهدين كانوا متوقعين أن تكون الحلقات القادمة هى التي سينتقم فيها موسي ممن حاولوا قتله حرقا، ولكنه مع هذا الانتقال المكاني يجعل هناك تشويقا.

وكانت أحداث مسلسل موسى شهدت غرق قريته بسبب السيول ودمارها كما تسبب فى مقتل نجاة حبيبة موسى، فبعد أن أنقذها وضعها على سطح أحد المنازل وذهب لإنقاذ والدته حنفية، وعندما عاد لها وجدها قد ماتت.

الحلقة التاسعة من مسلسل موسى من المتوقع أن تكون مشوقة وممتلئة بالأحداث الغريبة الغير متوقعة مع البداية الجديدة لحياة البطل موسى الذي قاوم الاحتلال الانجليزي حتى ظنوا أنه قد قتل في إحدى المعارك بينهم.