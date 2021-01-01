شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 9 التاسعة كاملة مع رامز جلال 2021

الرياض / سما

مشاهدة برنامج رامز عقله طار الحلقة 9 التاسعة كاملة مع رامز جلال 2021 نعرضها لكم فور بثها مباشرة على قناة mbc مصر وقنوات يوتيوب بث مباشر ومقلب جديد مع ضحية جديدة من ضحايا الفنان المصري الشهير.

وفي الحلقة السابقة من برنامج رامز عقله طار وقع الفنان الكوميدي المصري محمد عبد الرحمن ضحية لبرنامج المقالب، حيث بدأ المقلب باستضافته بمدينة الملاهي في السعودية، ودخل في مغامرة في الألعاب المائية.

وتم إدخال عبد الرحمن إلى لعبة "بينتبول" واختبأ رامز ليضربه دون أن يلاحظ اللاعب، وحاول محمد الصمود أمام ضرب رامز له بمسدس الألوان من الخلف في إحدى الألعاب ولكنه أعترف أن ما حدث أصابه.

وخلال المقلب ركب "توتا" مركبة طائرة تسمى "الهوب دروب" في الجو، وكان يجلس بجواره رامز جلال دون أن يعرف بسبب تنكره في زي مهراجا هندي، وتم دفعه بعد ذلك داخل "الهوب دروب" للسقوط في المسبح.

وبعد خروجه من المسبح كشف له رامز جلال عن نفسه، وخلع الماسك الذي كان يتخفى وراءه، ليظهر توتا مصدومًا قائلًا: أنا عيان" ليقبله رامز على رأسه، وقال الضحية أنه لن يقبل بمليون جنيه مقابل السقوط راغبا.

وعلى الرغم من أن الفنان المعروف بـ "توتا" كان يصرخ ويحاول أن يجعله يوقفوا اللعبة إلا أنه لم يقل أي لفظ خارج أو يعتدي على رامز رغم كل التصرفات التي فعلها به، وظل محافظا على وجوده على الكرسي.

برنامج رامز عقله طار 2021 هو برنامج مقالب عنيف كما عودنا جلال في كل موسم رمضان منذ سنوات متواصلة، وقد تعرض البرنامج للعديد من الانتقادات ولكنه مستمر بقوة ويحقق نجاحات كبيرة جدا.