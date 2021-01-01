شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 9 التاسعة كاملة

دمشق / سما

مشاهدة مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 9 التاسعة كاملة نقدمها لكم بعد عرضها مباشرة عبر القنوات الناقلة للمسلسل الدرامي التاريخي السوري الذي يقوم ببطولته الفنانين بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار.

في الحلقة السابقة من مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني، يكون أبو طلال منزعج كثيراً من ابنه طلال، ويخبر زوجته أم طلال بانه غاضب جداً من ابنه، وإذا أثبت عليه أنه هو من أخبر عن غريب فإنه سيكون لديه تصرف آخر.

كما يخبر أبو طلال زوجته وهو منزعج جدا أنه لا يستطيع ضرب طلال أو التبرئة منه خوفاً من السمعة التي قد تصيبه جراء ذلك، أما عزو فهو لا ينزعج من وجود قمر، وإنما يفرح كثيراً بوجودها ويدللها ويظهر عليه الرضا.

سوق الحرير الحلقة 9: اضغط هنا

قمر تستغرب من هذا التغيير المفاجئ في سلوك عزو، وعفيفة سعيدة جداً مع سيف وتعيش أيام جميلة في أيام زواجهم، وخديجة وكريمة منزعجتين من تصرفات عمران وتحاول أم عبد الله معرفة سبب غياب قمر.

ومن أجل صحة أم عبد الله يقررون ألا يعرفونها بشيء، وعفيفة تأتي وتزور والدتها لتطمئن عليها، فيما أسعد لا يزال يبحث عن شحادة وصابر ومعرفة جدة زياد أين اختفت، ويحاول العثور عليها والاطمئنان من الأمر.

قمر عندما أرادت أن تغادر المنزل أخبرت عمران بانها تعرف عنه الكثير، وهناك أسرار لا يعرفها أحد سواهم، فيبدأ عمران بالقلق والخوف بأن تفضحه قمر، والسر الذي عندها بان عمران هو من سلم غريب الى الشرطة.

مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 9 يعرض منذ بداية شهر رمضان المبارك 2021 وهو من المسلسلات السورية المتعددة التي تم انتاجها هذا العام، حيث تشهد الدراما في سوريا تطورا كبير الموسم الحالي.