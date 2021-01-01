مواعيد عرض مسلسل الطاووس والقنوات الناقلة في رمضان 2021

دمشق / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، عن مواعيد عرض مسلسل الطاووس والقنوات الناقلة له حيث يصنف ضمن أجمل وأفضل مسلسلات شهر رمضان 2021 في السباق الدرامي الرمضاني الجاري حاليا.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل الطاووس على قناة النهار يكون الساعة السادسة والنصف مساء وتعاد في تمام الواحدة والنصف مساء والخامسة صباحا بتوقيت القاهرة والخرطوم.

وأضافت أن مسلسل الطاووس يعرض أيضا على قناة النهار دراما المصرية عند الساعة الحادية عشرة مساء بحلقة جديدة طوال أيام شهر رمضان الفضيل، مشيرة إلى أنها تعاد الساعة الرابعة باليوم التالي.

وأفادت بأن موعد عرض مسلسل الطاووس على قناة صدى البلد يكون الساعة الثانية صباحا، بينما تعاد في تمام التاسعة صباحا للمرة الأولى، وكذلك التاسعة مساء المرة الثانية على المحطة نفسها.





مواعيد مسلسل الطاووس 2021:

ولفتت إلى أن هذا العمل الدرامي الذي يشارك فيه نجوم الفن من مصر وسوريا بشكل مشترك يبث على قناة القاهرة والناس الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة ويعاد عند التاسعة والنصف صباحا.





وتابعت إن قناة تن (ten) المصرية تملك هي الأخرى أيضا حقوق عرض مسلسل الطاووس، إذ يأتي لكم يوميا الساعة الثامنة والنصف مساء ويعاد في تمام الثانية والنصف مساء والثانية عشرة منتصف الليل.

يذكر أن عدد القنوات الناقلة لمسلسل الطاووس في رمضان 8 محطات فضائية عربية، إذ يبرز هنا قناة النهار ودريم وصدى البلد والقاهرة والناس وأون والعديد من المنصات على وسائل التواصل.